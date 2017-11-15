شاهِد: احتراق استوديو قناة خليجية على الهواء.. والضيف يصاب بالفزع on November 15, 2017

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة احتراق استوديو احدى القنوات الخليجية على الهواء مباشرة.

ويُظهر مقطع الفيديو كيف اندلعت النار في استوديو قناة “العدالة” الكويتية في أثناء بث برنامج حواري على الهواء.

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه لحظة نشوب حريق بشكل مفاجئ في استوديو قناة “العدالة” الكويتية، في أثناء بث برنامج حواري على الهواء.

اندلاع الحريق دفع مقدمة البرنامج الى الخروج إلى فاصل، إلا أن الضيف لم ينتظر ابتعاد الكاميرا عنه وهرول من الاستوديو مصاباً بحالة من الفزع.

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