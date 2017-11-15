شاهد: مشهد جديد محذوف من Titanic.. ماذا حدث بعدما ركبت روز قارب النجاة؟ on November 15, 2017

نشر موقع Buzzfeed فيديو تضمن المشهد الأخير من فيلم تيتانيك، الذي تم حذفه خلال عرض الفيلم قبل 20 سنة.

وأشار المخرج جيمس كاميرون إلى أنه قرر حذف المشهد بسبب مأساويته؛ إذ يُظهر روز بعد خروجها من القارب بمفردها تبحث بين الناجين بعد ركوبها على أحد قوارب النجاة بعد موت حبيبها جاك.

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