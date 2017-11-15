سعد لمجرد يتحدث لأول مرة عن تجربة السجن: عالم شيطاني.. وفكرت في الانتحار لولا هؤلاء

للمرة الأولى يتحدث المطرب المغربي سعد لمجرد عن تجربة السجن بعد اتهام أحدى الفتيات له بمحاولة اغتصابها.
القضية مازالت في أروقة المحاكم ولم تحسم بعد، إلا أن لمجرد أطلق صراحه بصورة مؤقتة وتحت مراقبة السلطات.
وللمرة الأولى تحدث لمجرد عن تجربته داخل السجن في حوار لمجلة Version Homme الناطقة بالفرنسية، حيث وصف السجن بأنه عالم شيطاني، تعرض من خلاله لمواقف صعبة خاصة لأنه من المشاهير، وأكد لمجرد أنه فكر في الانتحار، لولا زيارات والديه التي كانت بمثابة الدعم النفسي الذي يتلقاه من آن إلى آخر، بحسب ما نشرته مجلة لها.
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