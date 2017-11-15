رحلة إلى البتراء .. قصص حب أجنبيات من بدو الصحراء في الأردن وجمال الموقع الخلاب on November 15, 2017

حلقة رائعة من Fly With Haifa على يوتيوب، تصحبنا فيها الفتاة دائمة الترحال إلى بلد عربي هذه المرة ، حيث تسافر إلى مدينة البتراء الأثرية جنوب الأردن وتلتقي بسكانها البدو هناك والذين يعمل معظمهم في مجال السياحة، ويتقنون عدة لغات لاحتكاكهم الدائم بزوار من مختلف بقاع الأرض.

في هذه الرحلة نكتشف أن السكن في المغارة أفضل من السكن في بيوت حديثة بالنسبة للبدوي البسيط، وأن الحب لا يعرف لغة ولا حدودًا بعد أن تعرفنا هيفا على قصة حب نيوزلندية ببدوي، لم ترجع بسبب حبها له لبلدها بل وتزوجته وأصبحت تعرف باسم “أم رامي” وهو أحد أبنائها الـ3 الذي أنجبتهم من زوجها الراحل، والذي التقته هيفا في الحلقة ليلقي المزيد من الضوء على هذه الحكاية الجميلة.

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