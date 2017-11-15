بامسي وتورغورت ألب في الديوان الأميري بقطر.. أردوغان والأمير تميم يستقبلان نجوم مسلسل “قيامة أرطغرل” on November 15, 2017

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، منتج المسلسل التركي المعروف “قيامة أرطغرل” واثنين من أبطاله.

وأفاد مراسل “الأناضول” أن الزعيمين استقبلا في الديوان الأميري، بالدوحة، المنتج محمد بوزداغ والممثلين جنكيز جوشكون الذي يلعب دور “تورغوت ألب” في المسلسل؛ ونور الدين سونمز الذي يؤدي شخصية “بامسي ألب”.

كما شارك بطلا المسلسل والمنتج في مأدبة الغداء التي أقامها أمير قطر، على شرف الرئيس التركي.

ويواصل مسلسل “قيامة أرطغرل” التاريخي التركي جذب أنظار واهتمام المشاهد العربي، مع بدء عرض الموسم الرابع منه، حيث يتابعه الملايين بالمنطقة، مترجماً أو مدبلجاً، عبر شاشات التلفزيون أو مواقع الفيديو، لينافس بذلك النسخة التركية منه.

ووصل أردوغان إلى الدوحة مساء الثلاثاء، قادماً من الكويت، في آخر محطة لجولته الآسيوية التي شملت روسيا أيضاً، وتستمر خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وشهدت العاصمة القطرية، الأربعاء، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الثنائية بين أنقرة والدوحة، بمشاركة الرئيس التركي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بعد اجتماع ثنائي بين الزعيمين، وانعقاد أعمال اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وتعد هذه ثاني زيارة لأردوغان لقطر منذ بدء الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي.

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