بالفيديو.. هذا ما فعله العمال الأتراك في الكويت عندما زارهم أردوغان ليتفقَّد أضخم مشروع تركي في الخارج on November 15, 2017

على هامش زيارته لدولة الكويت، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، الجناح الجديد في مطار الكويت الدولي، الذي تتولى شركات تركية تشييده، تنفيذاً للاتفاقات التي وقعها الطرفان خلال زيارة سابقة قام بها أردوغان للكويت، في شهر مايو/أيار من العام ذاته.

واستقبل عشرات الأتراك العاملين في المشروع الضخم، رئيس بلادهم فور وصوله بالهتافات المرحبة بزيارته، معبرين -حسب ما أظهرته لقطات نشرتها صحيفة تقويم التركية- عن فخرهم واعتزازهم به وبإنجازاته.

وظهر أردوغان وهو يلتقط صورة برفقة العمال، ليطلع بعد ذلك على سير عملية البناء في أضخم مشروع تتولى تركيا تنفيذه خارج أراضيها، بتكلفة وصلت 4.4 مليار دولار.

ومن المنتظر أن ينتهي العمل في تطوير صالات مطار الكويت الدولي خلال 6 سنوات، ستزداد بعدها قدرة المطار الاستيعابية من 7 ملايين مسافر حالياً إلى 25 مليوناً. وستوفر شركة ليماك التركية، الفائزة بمناقصة المشروع، خدمات الصيانة والإصلاح للمبنى الجديد للمطار لسنتين بعد الانتهاء من بنائه.

وتم تصميم المطار من قبل شركة البناء البريطانية فوستر آند بارتنر (Foster & Partner)، فيما يتوقع أن يشغل المشروع 5,000 شخص، أغلبهم أتراك، خلال عملية البناء.

ووقَّع الوفد التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، خلال الزيارة الأخيرة اتفاقيات جديدة مع السلطات الكويتية، شملت قطاعات عديدة، أبرزها التعاون الرياضي، والتعاون العلمي والأكاديمي.

واستقبلت الكويت الرئيس التركي بحفاوة كبيرة، تناولتها الصحف التركية المختلفة، حيث أضاءت السلطات الكويتية أبراج العاصمة بألوان العلم التركي؛ ترحيباً بالوفد التركي.

وقد ركزت زيارة الرئيس التركي للكويت حول الأزمة الخليجية وحصار عدد من الدول العربية لقطر، حيث اجتمع الأمير الكويتي بنظيره التركي، وتباحثا الحلول الممكنة للأزمة، قبل أن يغادر أردوغان الأراضي الكويتية متوجهاً نحو قطر.

التعليقات