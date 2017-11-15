السعودية تمنع الفِرق الغنائية والآلات الموسيقية داخل المطاعم on November 15, 2017

وجَّه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بعدم السماح للمطاعم بإحضار فِرق غنائية واستخدام آلات موسيقية ما لم ترِد توجيهات بذلك.

وبحسب صحيفة “سبق” السعودية، قال أمير مكة في برقية وجَّهها لمحافظ جدة، وذلك عقب ملاحظة عدد من المطاعم في جدة، تقوم بإحضار فِرق غنائية بالعود والأورج والآلات الموسيقية المختلفة، ويروَّج لها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول الصحيفة السعودية إنه تم رصد 4 أربعة مطاعم في جدة انتهجت ذلك الأسلوب دون الحصول على تصاريح؛ ما دعا مُلّاك بقية المطاعم إلى طلب تصاريح أسوة بتلك المطاعم.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مؤخراً حفلات غنائية في مطاعم بجدة، وأعرب العديد من المغردين عن استيائهم، مرحبين بتصريحات أمير مكة

أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته جد كيف نقول بسم الله ونأكل حلال ونسمع حرام في مطاعم موجودة بلد التوحيد السعودية الاغاني محرمه هذي من المجاهرة بالمعصية أصحاب هذي المطاعم لازم يتقون الله ويتوبون لا يأخذون ذنب كل من يسمع حرام بسببهم

— H B (@68e6cb24d7ef465) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

هو حنا عندنا مطاعم في السعوديه فيها فرق موسيقيه

وش هالفسوق !!!

طب يعلموني على الأقل ؟!

كل ده من ورايا افا

— أَلْنجـ لْأَء (@Najla_We_Bas) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته جد كيف نقول بسم الله ونأكل حلال ونسمع حرام في مطاعم موجودة بلد التوحيد السعودية الاغاني محرمه هذي من المجاهرة بالمعصية أصحاب هذي المطاعم لازم يتقون الله ويتوبون لا يأخذون ذنب كل من يسمع حرام بسببهم

— H B (@68e6cb24d7ef465) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

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