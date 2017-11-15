الإليزيه: ماكرون يأمل أن يفي الحريري بوعده قريباً.. ووزير الخارجية الفرنسي في الرياض on November 15, 2017

أعلن قصر الإليزيه، مساء الثلاثاء، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدَّد خلال استقباله وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في باريس “التعبير عن أمله في أن يتمكن سعد الحريري من العودة إلى لبنان كما أعلن”.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيانٍ إن الوزير اللبناني “شكر لفرنسا دعمها للشعب اللبناني، ودورها الفاعل في الأزمة”، و”شدَّد على ضرورة أن يتمكَّن سعد الحريري من العودة إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة، لإسباغ الطابع الرسمي على استقالته”.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب شدَّد خلال جلسة مساءلة للحكومة أمام البرلمان، الثلاثاء، على ضرورة أن يتمكن الحريري من “العودة بحرية” إلى بلده.

وقال فيليب إن “المطلوب هو أن يتمكن الحريري من العودة بحرية إلى بلده، لتوضيح وضعه طبقاً للدستور اللبناني”، موضحاً أن استقالة هذا الأخير من السعودية فتحت الباب أمام “مرحلة من الشكوك (لا بد) من إنهائها سريعاً”.

وذكّر فيليب بأن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان سيتوجه الأربعاء، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إلى السعودية، حيث “سيبحث مع السلطات السعودية سبل الخروج من الوضع الحالي”، مضيفاً: “نأخذ المبادرات الضرورية من أجل أن يحصل لبنان على كل الدعم الدولي الذي يستحقه”.

وسيلتقي لودريان مساء الأربعاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسيبحث معه الوضع في لبنان، بحسب ما أعلنت وزارته.

وكثَّفت فرنسا خلال الأيام الأخيرة مبادراتها لضمان عودة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى لبنان، بعد أن أعلن استقالته من الرياض، في الرابع من الشهر الحالي، ولا يزال هناك.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام في التاسع من الشهر الحالي بزيارة خاطفة إلى الرياض، التقى خلالها ولي العهد السعودي.

وكان الحريري أعلن استقالته، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في بيان تلفزيوني مفاجئ تلاه من الرياض، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الاستقالة جاءت بضغط من السعودية، كما تسري شائعات بأنه “في الإقامة الجبرية” في الرياض.

ولم يقبل رئيس الجمهورية ميشال عون بعدُ استقالة رئيس الوزراء، معتبراً أن الظروف التي يعيشها الحريري في الرياض “تحدُّ من حريته”، ومشيراً أنه ينتظر عودته للبتِّ بها.

ومساء الأحد أعلن الحريري في مقابلة تلفزيونية أنه سيعود إلى لبنان قريباً، مؤكداً أن تدخل إيران، الخصم الأكبر للمملكة السعودية، في الشؤون اللبنانية، وفي شؤون الدول العربية، ووقوف فريق لبناني هو حزب الله إلى جانبها، هو أحد أبرز أسباب استقالته. ودعا حزب الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري، إلى الانسحاب من نزاعات المنطقة، لا سيما من سوريا واليمن.

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