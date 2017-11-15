الإطاحة بشيوخ الفضائيات.. قرار رسمي بمنع دعاة مشهورين بمصر من الظهور في الإعلام.. وهذه أبرز الأسماء on November 15, 2017

أصدرت دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف قراراً بمنع عدد من الشيوخ والأساتذة من الظهور في وسائل الإعلام، كما تم الإعلان عن قائمة تشمل 50 اسماً من علماء الدين المصرّح لهم بالظهور على القنوات الفضائية، والإفتاء في مسائل الدين، وأنه بات من المقرر اعتباراً من اليوم عدم السماح لغير المذكورين في القائمة بالإفتاء.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، مكرم محمد أحمد، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، الأسماء الواردة في القائمة، معتبراً أن الهدف منها “منع المتطرفين من الحديث في وسائل الإعلام”.

يُشار إلى أنه تم إرسال القائمة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يرسلها بدوره إلى القنوات الفضائية، حيث تضمنت القائمة على عضوين فقط من هيئة كبار العلماء، وهما علي جمعة ونصر فريد واصل، من بين 24 عضواً للهيئة، إضافة إلى مفتي الجمهورية شوقي علام.

في حين قرر الأزهر استبعاد عدد كبير من الشيوخ والأساتذة أبرزهم: أسامة الأزهري، أحمد كريمة، صبري عبدالرؤوف، سعاد صالح، آمنة نصير، خالد الجندي، سعد الدين الهلالي.

يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كرر على مدار السنوات الأربع الماضية مصطلح “تجديد الخطاب الديني”، كما أحدث أزمات مجتمعية عدة بتدخله في عدد من المسائل الدينية، أبرزها أزمة الطلاق الشفهي، كما شهدت مصر أزمة طويلة بين السيسي وشيخ الأزهر.

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