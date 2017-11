وزير الصحة الجديد في حكومة ترامب من أصول لبنانية on November 14, 2017

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اختيار مدير شركة أدوية وزيراً جديداً للصحة، مع أنه كان ينتقد بشدة شركات الأدوية خلال حملته الانتخابية.

وقال ترامب على تويتر “سعيد لإعلان ترشيح اليكس عازار ليكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية. سيكون نجماً لرعاية صحية أفضل وأسعار عقاقير أقل”.

Happy to announce, I am nominating Alex Azar to be the next HHS Secretary. He will be a star for better healthcare and lower drug prices!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2017

وعمل عازار لعشر سنوات في شركة “إيلي ليللي”، وتولى حديثاً مسؤولية عملياتها في الولايات المتحدة.

لكنه غادرها في يناير/كانون الثاني الفائت، ليؤسس شركة الاستشارات الاستراتيجية “سيرافيم استراتيجيز”، وفق حسابه على موقع لينكد إن.

ولعازار خبرة كبيرة في هذه الوزارة، إذ شغل منصب مساعد وزير الصحة والخدمات الإنسانية من 2005 إلى 2007، خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، كما كان مستشارها العام لأربع سنوات قبل توليه هذا المنصب.

ويأتي ترشيح عازار بعد 6 أسابيع من استقالة وزير الصحة السابق توم برايس من منصبه، إثر فضيحة حول استخدامه طائرات خاصة مكلفة لرحلاته الحكومية.

وأتت استقالة برايس في خضم انشغال الوزارة بمكافحة تفشي تعاطي الأفيون، ومع فشل الحزب الجمهوري في إلغاء قانون “أوباماكير” للرعاية الصحية واستبداله.

وخلال حملته الانتخابية في العام 2016، هاجم ترامب بشكل دوري شركات الأدوية العملاقة.

وعازار، البالغ 50 سنة، ولد ونشأ بولاية ميريلاند، وحصل في 1988 على شهادة بالعمل الحكومي والاقتصاد من “كلية دارتموث” الخاصة، وهي في ولاية “نيوهامبشير” بأقصى الشمال الشرقي الأميركي، وبعد 3 أعوام تخرج في جامعة “يال” بالحقوق، وفق موقع صحيفة Politico الأميركية، وفيها أنه كان نائب وزير الصحة من 2005، وطوال عامين بعهد الرئيس الأسبق جورج بوش.

أما عن عائلته، فوارد عنها في موقع DelmarvaNow الأميركي، أن جده لأبيه هاجر من لبنان بأوائل القرن الماضي إلى الولايات المتحدة، ووالده Alex Michael Azar طبيب عيون، أمضى 30 عاماً من حياته يمارس المهنة في مدينة ساليزبوري، في حين أن والدته، وهي أيضاً من عائلة عازار واسمها ليندا، أبصرت النور في الولايات المتحدة، كأبيه الحي مثلها إلى الآن، بحسب العربية نت.

التعليقات