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موقع صيني يحقق أرباحاً تتجاوز “الجمعة السوداء” في يوم واحد.. مستخدموه أنفقوا 2 مليار دولار في دقيقتين فقط

on November 14, 2017 0 Comment

حققت شركة التجارة الإلكترونية الصينية Alibaba أرباحاً بلغت 25.4 مليار دولار في “يوم العزاب” بالصين، الذي يعد أكبر يوم للتسوق في العالم، وأقيم السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

يعرف “يوم العزاب” بجنون التسوق، لذا خصصت الشركة هذا اليوم للحصول على الخصومات منذ عام 2009، إذ تتجاوز مبيعات الشركة مبيعات “الجمعة السوداء”، و”الإثنين الإلكتروني” كل عام، منذ سنوات، وقد أنفق مستخدمو الموقع ملياري دولار في دقيقتين فقط.

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