مجنون “سيلفي” في قصر الرئيس الفلبيني.. كيف اغتنم فرصة وجود ترامب on November 14, 2017

كريستوفر لورانس غو هو مساعد خاص للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، وهو أيضاً معروف بالتقاط الصور لنفسه مع كل شخص يلتقي به تقريباً، بإذن منه أو بغير إذن.

في اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا في مانيلا هذا الأسبوع، كان لدى غو، المعروف أيضاً باسم “بونغ غو”، فرصة للقاء الكثير من المشاهير. فهل استغلَّ هذه المناسبة؟ نعم.

يوم الإثنين، بعد فترة وجيزة من اجتماع الرئيس ترامب مع دوتيرتي لإجراء مناقشة هامة ربما تضمنت حقوق الإنسان، نشر غو مجموعة من الصور، بما في ذلك صورة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

التقاط صورة تذكارية مع ترامب قد يكون مُرضياً بالنسبة لمعظم الرجال. ولكن ليس غو.

التقط غو أيضاً صورة سيلفي مع الرئيس الصيني لي كه تشيانغ قبل عام.

التقاط الصور هواية يفضلها البعض، ولكن ربما يملون أو يشعرون بالإرهاق ولكن غو لم يترك أحداً دون أن يلتقط معه سيلفي، حتى جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي.

وبحسب وصف صحيفة واشنطن بوست الأميركية، فإن غو ليس مصوراً، وإنما “مقتحم للصور”.

اشتهر غو بين الفلبينيين، بإقحام نفسه في صور الناس الذين لا يعرفون أنه فيها. ووصفته الصحافة الفلبينية بأنه “مقتحم الصور القومي”.

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