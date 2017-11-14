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لمشجعي المنتخبات العربية المشاركة بكأس العالم.. دليلك للسفر إلى روسيا وتكاليف الإقامة والتنقل on November 14, 2017

مشاركة المنتخب السعودي والمصري والتونسي والمغربي في كأس العالم 2018، حمَّست كثيراً من الشباب العرب للسفر إلى روسيا لحضور الفعاليات، لذا نخبرهم في هذا الموضوع كيفية السفر إلى روسيا، وتكلفة الرحلة، ومصاريف الإقامة، وكيفية الانتقال بين المدن، وتكلفة المعيشة والطعام والخدمات الأساسية كالإنترنت. التعليقات Share this on WhatsApp

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