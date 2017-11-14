“لا ننقل المسافرين فقط”.. الخطوط المغربية تردُّ على وزير جزائري اتهمها بنقل المخدرات! on November 14, 2017

انتشرت إعلانات جديدة لشركة الطيران المغربية في الشوارع، بعد أن أطلقت حملة جديدة بعد تأهل المنتخب المغربي لكأس العالم 2018.

وانتهزت الخطوط الجوية المغربية فرصة تأهل المنتخب المغربي على منتخب ساحل العاج يوم السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، للرد على وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل.

جابوها الولاد! جابوها لينا! تبارك الله على الاسود!

مقابلة جد مشوقة، شكرا للفريق الاڤواري على الروح الرياضية العالية و نتمنى لهم التأهل المرة المقبلة.

تنوجدوا طائراتنا لروسيا ! شكون جاي معانا هاد المرة؟ #CIVMAR pic.twitter.com/Julb8cKnv9

— Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧

وكتبت الشركة في إعلانها “بالفعل نحن لا ننقل سوى المسافرين.. ننقل أسودنا أيضاً إلى روسيا.. وهذا شيء يعرفه الجميع”.

وكان مساهل قد اتهم الأبناك المغربية بـ”تبييض أموال الحشيش” وصرح أن الخطوط الجوية تنقل المخدرات.

الإعلان نال إعجاب عدد كبير من المغاربة، الذين عبروا عن ذلك عبر الشبكات الاجتماعية، إذ تداولوا الصورة واعتبروها أفضل رد على الوزير الجزائري.

واتهم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل المغرب بتبييض أموال المخدرات خلال مداخلته في أشغال جامعة “منتدى رؤساء المؤسسات” اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2017.

وقال مساهل “الجزائر ليست المغرب ولا يمكن المقارنة بينهما لأن المغرب تعتمد على تبييض أموال “الحشيش” لدعم بنوكها واقتصادها، متابعاً “خطوطها الجوية لا تنقل فقط المسافرين..”.

وكانت الشركة قد أصدرت بياناً استنكرت فيه تصريح الوزير، وهددت بمقاضاته وتحميله تبعات ومسؤولية تصريحات عدائية لا تستند إلى أي دليل.

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