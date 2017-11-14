لأول مرة كاظم الساهر يحيي حفلين غنائيين في السعودية برعاية هيئة الترفيه on November 14, 2017

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن إحياء عدد من الحفلات الفنية بالمملكة في الفترة القادمة، بحضور عدد من الفنانين العرب والأجانب، أبرزهم المغني العراقي كاظم الساهر، والموسيقار اليوناني ياني.

إذ من المنتظر أن يحيي الموسيقار اليوناني 4 حفلات موسيقية، اثنتان منهما في مدينة جدة، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، والأخريين بمدينة الرياض في 3، و4 من ديسمبر/كانون الأول.

بينما سيحيي الساهر حفلين غنائيين بمدينتي الرياض وجدة، في الـ28، والـ29 من ديسمبر/كانون الأول، وستكون الحفلات متاحة للعائلات، بحسب ما أعلنه حساب “روزنامة الترفيه” على تويتر.

#جادة_الترفيه

الخبر 7 و 8 ديسمبر

جدة مع إطلاق الكورنيش#كاظم_الساهر_في_السعودية

جدة 28 ديسمبر

الرياض 29 ديسمبر#ياني

جدة 30 نوفمبر و 1 ديسمبر

الرياض 3 و 4 ديسمبر

وباقي ٧٠ فعالية مذهلة قادمة راح نعلمكم عنها على حسب تفاعلكم معنا بالريتويت والمفضلة لهذي التغريدة

و #شتانا_ترفيه pic.twitter.com/uvRoioYHFy

— روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) November 13, 2017

وعقب الإعلان عن الحفل انتشر هاشتاغ #كاظم_الساهر_في_السعودية على تويتر، وحلَّ في المرتبة الرابعة بين تريند أكثر الهاشتاغات تداولاً في المملكة.

يذكر أن الهيئة أعلنت سابقاً عن إحياء مسرحية سمير غانم “سيبوني أغني”، بحضور الممثل المصري سمير غانم، ومواطنه طلعت زكريا، والمطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، المنتظر عرضها في جدة، بين 15 – 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

أهل #جدة مسرحية #سيبوني_أغني جايتكم بالطريق

خلكم مستعدين 4 أيام ضحك ووناسة!#روزنامة_الترفيهhttps://t.co/w6IiurGbeG

— روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) November 12, 2017

يليه حفل آخر للموسيقار اللبناني ميشل فاضل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، بتاريخ 16، و17 نوفمبر/تشرين الثاني، بالإضافة إلى عدد آخر من عروض الأفلام والمسرحيات.

4 أيام تفصلنا عن الحدث الأول من نوعه وليلة شرقية مع الفنان @michel_fadel ! #روزنامة_الترفيهhttps://t.co/uZcr6qEBBM

— روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) November 12, 2017

وفي الصدد نفسه، من المنتظر أن تحيي المغنية الإماراتية بلقيس حفلاً غنائياً في مدينة جدة للنساء فقط، وذلك في الـ29 من نوفمبر/تشرين الثاني.

يذكر أن هذه الحفلات تأتي ضمن أنشطة الهيئة بموسم الشتاء، التي تأتي تحت شعار “شتانا ترفيه”. وتعتبر تلك الحفلات ضمن عدد من الحفلات الفنية التي نظمتها الهيئة منذ إنشائها، في 7 مايو/أيار 2016، لتنظيم وتنمية قطاع الترفيه، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

يبدو البنات متحمسين أكثر، علشان كذا هذي لكم هدية:

حفلة @balqeesfathi في جدة ٢٩ نوفمبر

ومسرحية #سوبر_كيوت

جدة من ٢٣ إلى ٢٥ نوفمبر

الطائف ٣٠ نوفمبر و ١ ديسمبر

الرياض ٢٥ و ٢٦ يناير

يلا ريتويت أكثر علشان نعلمكم أكثر، باقي فعاليات لأول مرة في الشرق الأوسط ما أعلنا عنها#شتانا_ترفيه

— روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) November 13, 2017

#حفلات_السعودية

عبادي الجوهر ونبيل شعيل في جدة ٢٤ نوفمبر

رابح صقر في الدمام ٣٠ نوفمبر

محمد عبده في جدة ٨ ديسمبر

رابح صقر ورامي عبدالله في الرياض ١٤ ديسمبر

لسا باقي كثير، ريتويت أكثر ونعلمكم أكثر و #شتانا_ترفيه

— روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) November 13, 2017

كل التفاصيل على البال❤ ..

حفلة محمد عبده

مركز الملك فهد الثقافي

16 نوفمبر

9م-12ص#روزنامة_الترفيهhttps://t.co/OFbGARYvxv

— روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) November 13, 2017

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