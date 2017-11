كل من يحمل اسم ويْل سميث في العالم مطلوبٌ فوراً.. أكبر شبكة بث تجمعهم لسبب غامض! on November 14, 2017

نداء غريب وجهه الممثل الأميركي الهوليوودي الشهير ويل سميث إلى كل من يحمل اسمه في الولايات المتحدة والعالم، بأن يتقدموا ويعرفوا بأنفسهم أينما كانوا، والتواصل مع شبكة Netflix للبث الإلكتروني فوراً.

IS YOUR NAME WILL SMITH? Please see below for an urgent message. pic.twitter.com/39JPykSYo1

— Netflix US (@netflix) November 13, 2017

النجم البالغ من العمر 49 عاماً، أوصل هذه الرسالة لجمهوره عبر كليب عفوي مصّور نشرته صفحة Netflix على تويتر، قال فيه إنه يروج حالياً لفيلمه الجديد Bright وهو من إنتاج Netflix، مما يعني أنه سيتوجب عليه التواجد في عدة عواصم في مختلف قارات العالم، يتطلب منه إجراء عدة لقاءات أمام الكاميرا، وسهرات كثيرة “إنها أمور وواجبات كثيرة، مقابلات كثيرة، وأيام طويلة.. لذا خطرت ببالي فكرة.. لا أستطيع فعل ذلك وحدي.. أريد مساعدتكم جميعاً.. كل من يحملون اسم ويل سميث.. أرجوكم تقدموا”!

ما المطلوب منهم؟



ورغم تكتم شبكة Netflix على المهام المتوقعة من “المطلوبين” إلا أن الشبكة يبدو وأنها تأخذ الأمور على محمل الجد، حسب وصف موقع Pop Sugar.

إذ تقوم بالرد على كل ويل سميث تقدم للتعريف عن نفسه والتواصل معها بالإضافة إلى التجاوب مع من يحملون اسمي Guillermo Smith و Wilhelm Smith، William Smith وهم ينادون عادة باسم ويل.

أحد المدعوين بهذا الاسم سأل الشبكة “هل سنبني جيش ويل سميث؟” فردت Netflix “ربما!”.

وأخيراً ذكر موقع Pop Sugar أن عدد من يحمل اسم Will Smith في الولايات المتحدة وحدها يقتربون من 258 شخصاً، “وقد آن أوان استمتاعهم بالأضواء والشهرة” حسب تعبير الموقع.

