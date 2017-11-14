قطر وإثيوبيا توقِّعان 3 اتفاقيات إحداها حول التعاون الدفاعي on November 14, 2017

وقعت قطر وإثيوبيا، الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني 3 اتفاقيات لتعزيز التعاون بينهما في عدة مجالات، إحداها خاصة بالتعاون الدفاعي.

جاء التوقيع عقب جلسة مباحثات رسمية بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين، بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة اليوم.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إنه تم خلال الجلسة استعراض علاقات التعاون الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والسياحة والاستثمار.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وخاصة تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد ديسالين أن بلاده “تقف مع مبادئها وتقف مع دولة قطر في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وإفريقيا”.

وعقب الجلسة شهد أمير قطر وديسالين التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

فقد تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الدفاع بقطر ووزارة الدفاع بإثيوبيا حول التعاون الدفاعي، والتوقيع على اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

كما تم التوقيع على اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

ووصل ديسالين الدوحة أمس في زيارة، لم تحدد مدتها، وتعد الأولى له لقطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”.

ونفت الدوحة مراراً تلك الاتهامات، وتقول إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب”.

وفي 10 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت إثيوبيا، دعمها جهود الوساطة الكويتية لإيجاد حل للأزمة الخليجية مع دولة قطر.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية آنذاك إن الحكومة في أديس أبابا “تدعو لتغليب الحوار والدبلوماسية في الأزمة الخليجية”.

وتأتي زيارة ديسالين بعد الزيارة التي قام بها أمير قطر لإثيوبيا في أبريل/نيسان الماضي، والتي كانت أول زيارة له للدولة الواقعة بالقرن الإفريقي، منذ تسلمه السلطة في بلاده 25 يونيو/حزيران 2013.

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