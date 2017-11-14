قرار من نقابة المهن الموسيقية ضدَّ شيرين بعد إساءتها لمصر on November 14, 2017

قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر وقف المغنية شيرين عبد الوهاب عن الغناء، عقب ما بدر منها من إساءة لمصر في إحدى الحفلات التي أحيتها في لبنان.

وجاء في قرار النقابة بحسب ما ذكرت صحيفة “المصري اليوم”، إن تحقيقاً سيجري مع شيرين، عقب عودتها وذلك بسبب السخرية والاستهزاء غير المبررين على مصر ونهر النيل.

فيما ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، أن النقابة تواصلت مع مدير أعمال شيرين وذلك لإبلاغها بخضوعها للتحقيق.

ومن بين النتائج المترتبة على وقفها عن الغناء هو عدم منحها تصاريح الغناء أو إقامة الحفلات مستقبلاً، لحين انتهاء التحقيق.

وكانت شيرين تعرَّضت لانتقادات لاذعة، من جمهورها على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور مقطع صغير من إحدى حفلاتها في لبنان، وهي تتهكم على طلب من إحدى الحاضرات بغناء “مشربتش من نيلها”، إحدى أشهر أغنياتها التي يعرفها كل الوطن العربي.

إذ ردَّت المغنية قائلة “ستصابين بالبلهارسيا.. اشربي “إيفيان” أحسن”، في إشارة إلى نوع مياه معدنية معروف.

فيه ناس كدة ربنا بيسخر لهم غباءهم ولسانهم عليهم شيرين عبد الوهاب عدوة نفسها للاسف

— Y a S o O (@yasmeen230479) November 14, 2017

شيرين عبد الوهاب كل ما تفتح بوقها بيخرج منه كميه وساخه و دناءه ملهاش مثيل ، الست دى نموذج يدرس فى علم الاجتماع ان وضاعه الأصل مينفعش يغيره فلوس الدنيا كلها

— Heshamserry (@HeeshamSerry) November 14, 2017

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