قد تتحمس لمشاهدة Mother بعد هذا الفيديو.. فيلم يحرك مشاعرك السلبية

فيلم !Mother للمخرج دارين أرنوفسكي، الذي قدم أعمالاً سينمائية، بعضها يعتبر تحفاً فنية وأخرى مثيرة للجدل، مثل: Requiem for a Dream, The Fountain, Black Swan, Pi, Noah، عاد ليحرِّك المشاعرَ السلبية للمشاهد، مثل الخوف والقلق.

