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“في السما والأرض نكتب اسمك بالذهب”.. راشد الماجد يتغزل بمحمد بن سلمان بأغنية جديدة: شاهد on November 14, 2017

أطلق المطرب السعودي راشد الماجد أغنية جديدة يمتدح فيها بالأمير محمد بن سلمان، ويثني على إنجازاته الأخيرة في السعودية. جاء في كلمات الأغنية “تحت ظل الشمس والوضع محسوم.. وفي السماء والأرض وفوق النجوم.. نكتب اسمك بالذهب فوق الغيوم.. ونكتب اسمك حب وأمجادك شعر”. الأغنية من كلمات الشاعر تركي آل شيخ وألحان نواف عبدالله. التعليقات Share this on WhatsApp

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