شيرين لمعجبة طلبت منها “مشربتش من نيلها”: اشربي إيفيان.. وسما المصري: اعتذري لمصر أو إذهبي للبنان on November 14, 2017

A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on Nov 13, 2017 at 5:08pm PST

