شيرين لمعجبة طلبت منها “مشربتش من نيلها”: اشربي إيفيان.. وسما المصري: اعتذري لمصر أو إذهبي للبنان on November 14, 2017

تعرَّضت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب لانتقادات لاذعة، من جمهورها على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور مقطع صغير من إحدى حفلاتها في لبنان، وهي تتهكم على طلب من إحدى الحاضرات بغناء “مشربتش من نيلها”، إحدى أشهر أغنياتها التي يعرفها كل الوطن العربي.

إذ ردَّت المغنية قائلة “ستصابين بالبلهارسيا.. اشربي “إيفيان” أحسن”، في إشارة إلى نوع مياه معدنية معروف.

وصبَّ الجمهورُ جامَ غضبِه على المغنية المعروفة بزلات لسانها الكارثية، وتصرفاتها التي أدخلتها في العديد من المشكلات مع زملائها في الوسط الفني وخارجه، كان آخرها في تونس، التي زارتها لإحياء حفلة هناك، وقالت في مؤتمر صحفي إن ابنتها تسمّي تونس بقدونس، مما أغضب التونسيين، وأبرزهم المغنية التونسية لطيفة، التي ردَّت عليها بتعليق على فيسبوك.

الجمهور استاءَ من شيرين ونَعَتَها بالغبية، التي يجب ألا تفتح فمها.

فيه ناس كدة ربنا بيسخر لهم غباءهم ولسانهم عليهم شيرين عبد الوهاب عدوة نفسها للاسف

— Y a S o O (@yasmeen230479) November 14, 2017

شيرين عبد الوهاب كل ما تفتح بوقها بيخرج منه كميه وساخه و دناءه ملهاش مثيل ، الست دى نموذج يدرس فى علم الاجتماع ان وضاعه الأصل مينفعش يغيره فلوس الدنيا كلها

— Heshamserry (@HeeshamSerry) November 14, 2017

أقسى هذه الانتقادات جاء من مواطنتها المغنية الاستعراضية سما المصري، التي نشرت تعليقاً أقرب إلى “الرَّدْح”، ذكَّرت فيه المغنية بـ”أيام الكحرتة”، (تعبير مصري عامي للتعبير عن أيام الفقر)، وذكّرتها بمشكلاتها التي وقعت فيها بسبب لسانها مع مواطنيها المغني عمرو دياب، ومقدم البرامج الشهير شريف مدكور، وعيَّرَتْها باختيارها التصويتَ للمغني الفلسطيني محمد عساف مقابل المصري أحمد جمال، في مسابقة Arab Idol.

ولم تكتفِ “المصري” بهذا؛ بل دعتها إلى الانتقال للإقامة في لبنان، حتى لا تصاب بالبلهارسيا، مذكِّرة إياها بصورها القديمة، التي كانت تبدو فيها بلا أي مسحة جمال أو هندام.

ان كنتوا نسيتوا اللي جري….الله يرحم ايام الكحرته…. الاخت الفنانه شيرين في واحده في حفله طلبت منها اغنيه((ماشربتش من نيلها)) فردت عليها وقالت لها((هيجيلك بهارسيا)) اشربي مياه((ايفيان احسن)) ودا نوع مياه معدنيه اجني والكلام دا موجود في فيديو مش من عندي.دي صوره الاخت الفنانه شيرين ايام ماكان عندها بهارسيا ايام ماكانت بتشرب من ميه النيل قبل ماتتعلم انجليزي وتعرف تقول اسم الميه المعدنيه بالانجليزي……اللهم يرحم كنتي زمان فاكره الليبتون دا رئيس امريكا وكنتي فاكره الكريسماس دي ايس كريم انتي اللي قلتيلي كده فاكره؟؟…….بصي انا مش هقولك مصر اللي عملتك ولا مصر اللي نضفتك ذي ناس كتير ماهتقولك كده لا سمح الله لا انا هقولك ميه البلهارسيا دي بتاعت مصر…عارفه يعني ايه مصر ولا مش عارفه ؟؟هي الميه دي اللي خلتك شيرين والعيب مش عليكي العيب ع اللي لسه بيقول عليكي فنانه ونجمه وانتي طايحه في خلق الله مره عمرو دياب ومره شريف مدكور وصوتي لعساف ضد احمد جمال ابن بلدك…بصي يابنتي انا عارفه انك بتحبي لبنان عشان ماعندهمش بلهارسيا زينا ريحنا منك ومن طوله لسانك علي الناس وعلي مصر اللي بقي يقل ادبه حتي علي مصر اللي ربتك انتي وعيلتك كلها وروحي عيشي في لبنان والله هنكسر وراكي زير…..بلد البلهارسيا ماتنفعش تعيش فيها واحده ذيك بتاعت ميه معدنيه وفساتين براندات وبارفانات وحاجات سيبي دا للغلابه…….فاكره مطعم الهابي دولفين في المنيل اللي نصر محروس اخدك منه وانتي بتغني هناك بالشبشب ابو ورده؟؟ لسه موجود المطعم ويشهد انك كنتي مش لاقيه حتي تشربي ميه البلهارسيا لا انتي عارفه كنتي بتشربي ميه ايه….ايوه هي الميه الصفرا دي هي دي للي كنتي بتشربيها اللي كلها املاح دي……دي فعلا اللي تليق ليكي….ياتروحي لبنان …ياترجعي تشربي الميه الصفراء المملحه ….ياتعتذري لمصر…مصر اللي عملت منك فنانه وتعتذري للمصريين كلهم….ملعون ابو الشهره ياشيخه اللي نستك اصلك واهلك وبلدك….يلعن ابو الاحداس…..دا انتي مفيش دم ولا احساس ولا اي حاجه…..مصر بتمسي عليكي بصورتك القديمه دي وبتقولك اوعي تنسي نفسك لانك لو نسيتي المصريين مابينسوش يابتاعت الميه المعدنيه….سبحان العاطي الوهاب بعد الشبشب والقبقاب يابنت عبد الوهاب………….غوري باه لو مش عاجبك البلهارسيا عشان انتي ماتستحقيش تقعدي ف مصر…طبعا الحبيبه هيقولوا لي بصي للبسك الاول…ايوه ايوه بالبس كل حاجه وحشه في نظركم بس لا اهين بلدي واللي يهين بلدي اقطع له لسانه حتي لو اه ياليل…ليل اسود ياشيخه عليكي لما تتريقي علي بلدك…اخسسسسس ع الفلوس اللي بتغير النفوس.

A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on Nov 13, 2017 at 5:08pm PST

التعليقات