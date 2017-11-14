شيرين تصدر بياناً ترد فيه على “إهانتها لمصر”.. وتقول الحفل لم يكن في لبنان on November 14, 2017

نشرت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب توضيحاً لما أثير اليوم حول إهانتها لمصر ونهر النيل في إحدى حفلاتها التي قيل إنها كانت في لبنان الإثنين الماضي.

شيرين قالت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إنها لا تتذكر هذا الموقف على الإطلاق كون الحفل كان بمدينة الشارقه بالإمارات قبل عام على حد قولها، وإن ما قالته كان “دعابة في غير محلها” خرجت منها بعفوية دون قصد للإهانة أو الاستهزاء.

شيرين أكدت أنها فخورة بوطنها مصر، وأنها غنت لبلادها وشهداء بلادها، ورفضت عروض الغناء التي قدمت لها من دول على خلاف سياسي مع وطنها.

وكانت شيرين تعرَّضت لانتقادات لاذعة، من جمهورها على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور مقطع صغير من إحدى حفلاتها في لبنان، وهي تتهكم على طلب من إحدى الحاضرات بغناء “مشربتش من نيلها”، إحدى أشهر أغنياتها التي يعرفها كل الوطن العربي.

إذ ردَّت المغنية قائلة “ستصابين بالبلهارسيا.. اشربي “إيفيان” أحسن”، في إشارة إلى نوع مياه معدنية معروف.

فيه ناس كدة ربنا بيسخر لهم غباءهم ولسانهم عليهم شيرين عبد الوهاب عدوة نفسها للاسف

— Y a S o O (@yasmeen230479) November 14, 2017

شيرين عبد الوهاب كل ما تفتح بوقها بيخرج منه كميه وساخه و دناءه ملهاش مثيل ، الست دى نموذج يدرس فى علم الاجتماع ان وضاعه الأصل مينفعش يغيره فلوس الدنيا كلها

— Heshamserry (@HeeshamSerry) November 14, 2017

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