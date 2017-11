حفل Glamour Women.. جيجي حديد تتعثّر بفستانها من جديد وشقيقتها بيلا تنقذها دون تعاطف! on November 14, 2017

حضرت عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول العربية جيجي حديد وشقيقتها بيلا حديد مساء الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني حفل جوائز Glamour Women of the Year في دورته السابعة والعشرين.

وكانت جيجي قد اختيرت كإحدى النساء المكرّمات ”Glamour“ لهذه السنة إلى جانب الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان -50 عاماً- والتي ربحت جائزة Glamour Women of the Year.

وتألقت العارضة ذات الـ22 عاماً بفستان ذهبي من تصميم اللبناني زهير مراد من مجموعة خريف 16 وحذاء من كريستيان لوبوتان، إلا أنه يبدو أن الفستان كان طويلاً على جيجي حيث تعثّرت وسارعت بإمساك يد شقيقتها بيلا التي أمسكت يد أختها واستمرت بالالتفات للكاميرات لأخد الصور.

في حين أن بيلا -21 عاماً- التي تألقت في Jumpsuit أبيض وتسريحة شعر ذيل حصان بسيطة لم تظهر التعاطف مع شقيقتها إلا أن جيجي تمكنّت من الحفاظ على ثقتها بنفسها ولم تستح من الموقف.

هذه ليست المرة الأولى التي تتعثر فيها حديد بفستانها، ولكنها تتمتع بثبات انفعالي بحيث تحسن السيطرة على الموقف دون توتر،

واجتمعت الشقيقتان مع والدتهما يولاندا حديد في الداخل حيث أطلّت عارضة الأزياء السابقة يولاندا بثوب أسود أنيق.

وظهرت جيجي على إحدى القنوات صباح اليوم للحديث عن تكريمها قائلة ”لقد سمعت الكثير من الأشياء الجيدة حول هذا الحدث وكل عام الناس يظهرون فقط لسماع ما تقوله النساء، لقد كانت ليلة جميلة وعاطفيّة“ وأضافت ”أنا سعيدة جداً وهذا شرف كبير لي، مازلت لا أصدق!“

سيرينا ويليامز مقدمة الحفل قالت: ”جيجي هي واحدة من عدد قليل من الناس على هذا الكوكب التي من الممكن أن أترك طفلي -ليلةً واحدةً- من أجلها، وهذا يدل على كم تعني بالنسبة لي. وأريد منك أن تعلمي مدى تأثيرك على العالم.”

يذكر أن جيجي حديد تواعد المغني زين مالك منذ 2015 حيث احتفلا بتتمة عامين سوية، إلا أن زين لم يكن موجوداً في الحفل بجانبها.

