تل أبيب تستعد لاستقبال زلزال مُدمر.. وتحذيرات رسمية من أضرار مخيفة على المباني والسكان on November 14, 2017

ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية أن تل أبيب تنتظر وقوع زلزال مدمر يُودي بحياة مئات الآلاف ويحطم مئات آلاف من المباني خاصة المباني التي شُيّدت قبل عام 1980.

وذكرت الصحيفة أن الأضرار المتوقعة للهزة الأرضية المرتقبة تبدو مخيفة، حيث تشير إلى انهيار متوقع لنحو 28 ألف مبنى، وأضرار بنحو 290 ألف مبنى، ومصرع أكثر من 7000 شخص، وإصابة 8600 بإصابات ما بين متوسطة وخطيرة، وأكثر من 370 ألف إصابة طفيفة، كما توقعت بأن يصبح نحو 170 ألف شخص من دون مأوى.

وأفاد مدير معهد رصد الزلازل، أمير ياهف، أن هناك خطراً حقيقياً خلال الـ3 شهور الأخيرة، حيث سجل أكثر من 30 هزة أرضية.

وذكر ياهاف أن “تل أبيب ليست مستعدة للهزات الأرضية، والمعلومات المتوافرة في العاصمة والعالم تشير إلى هزة أرضية قوية ستضرب البلاد، لكن لا يمكن معرفة موعد وقوعها وشدتها، الأمر الذي يضع سكان البلاد في خطر حقيقي”.

وتابع أن هذا الخطر يلزم بالاستعداد المناسب من جانب المواطنين وسلطات الدولة، والتجربة المتراكمة تكشف النقاب عن أن الاستعدادات المسبقة، قبيل الهزات الأرضية وموجات المد البحري “تسونامي”، إلى جانب السلوك الصحيح أثناء وبعد الحدث، تنقذ حيوات أُناس كثيرين، وتقلص الأضرار التي تحدث للمباني والبنى التحتية.

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