ورد الآن
الرئيسية » العالم اليوم » بينها 4 بلدان عربية.. هذه هي الدول الأقل ترحيباً بالسياح

بينها 4 بلدان عربية.. هذه هي الدول الأقل ترحيباً بالسياح

on November 14, 2017 0 Comment

حتى وإن كنت تمتلك جواز السفر الألماني، وهو الأقوى في العالم، فلا يمكنك أن تدخل لهذه الدول.

إذ أنها لا تسمح سوى لجنسيات معينة بالدخول إليها دون فيزا، أما إحداها فتسمح لأي أجنبي بالدخول إلى أراضيها دون فيزا.

قد تستغرب إذا عرفت هذه الدول.

التعليقات


Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com