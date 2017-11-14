بينها 4 بلدان عربية.. هذه هي الدول الأقل ترحيباً بالسياح

بينها 4 بلدان عربية.. هذه هي الدول الأقل ترحيباً بالسياح
on November 14, 2017
حتى وإن كنت تمتلك جواز السفر الألماني، وهو الأقوى في العالم، فلا يمكنك أن تدخل لهذه الدول.
إذ أنها لا تسمح سوى لجنسيات معينة بالدخول إليها دون فيزا، أما إحداها فتسمح لأي أجنبي بالدخول إلى أراضيها دون فيزا.
قد تستغرب إذا عرفت هذه الدول.
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