بوادر انقلاب عسكري على أكبر رؤساء العالم.. دبابات الجيش تتحرك لمحاصرة الرجل الذي يحكم منذ 37 عاماً

قال شهود إن 4 دبابات شُوهدت في طريقها صوب هاراري عاصمة زيمبابوي، الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد يوم من قول قائد القوات المسلحة إنه مستعد “للتدخل” لإنهاء حملة تطهير ضد أنصار نائب الرئيس المُقال إمرسون منانجاجوا.

ورأى شاهد من رويترز دبابتين أخريين متوقفتين على الطريق الرئيسي من هاراري إلى تشينهوي على بعد نحو 20 كيلومتراً من المدينة. وكانت إحداهما معطلة على ما يبدو في الطريق صوب هاراري.

Another video of military tanks on the move in Zimbabwe. In this one, someone says “the army are backing Mnangagwa” in Shona at the end of the video. pic.twitter.com/kpeY6TOdey

— Doug Coltart ✊🏽🇿🇼 (@DougColtart) November 14, 2017