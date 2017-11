بعد ظهورها بتاج نفرتيتي.. ريهانا ترتدي ملابس بألوان علم مصر on November 14, 2017

ظهرت المغنية الأميركية ريهانا في ملابس تحمل ألوان علم مصر، بحسب ما نشر موقع “في الفن”، إذ ارتدت قميصاً أبيض اللون يعلوه شال أحمر، وتنّورة سوداء قصيرة.

ريهانا التي تبلغ من العمر 29 عاماً، كانت في طريقها لتناول العشاء في المطعم الإيطالي جورجيو بالدي، بمدينة لوس أنغلوس، حين التقطت عدسات الكاميرا تلك الصور لها.

يذكر أن ريهانا اختارت الشكل الفرعوني حين ظهرت على غلاف مجلة Vogue النسخة العربية، إذ ارتدت تاج الملكة المصرية نفرتيتي، وعن سبب اختيار ريهانا للملكة نفرتيتي، قالت مصممة الأزياء أنيا زيوروفا، إن ريهانا أخبرتها بافتتانها بالملكة المصرية، وإن هناك وشماً مرسوماً على جسدها لتمثال الملكة الشهير، بحسب مجلة Vogue.

