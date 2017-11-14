بالفيديو: كاتبة مصرية تهاجم الشيخ الشعراوي بسبب سجدة وتصف النقاب بـ”التوك توك” on November 14, 2017

شنَّت الكاتبة المصرية فريدة الشوباشي، هجوماً على الشيخ محمد متولي الشعراوي بسبب سجدته بعد هزيمة مصر ودول عربية في حرب عام 1967 مع إسرائيل، كما وصفت النقاب بـ”التوك توك”.

وقالت الشوباشي في لقائها ببرنامج “الشارع المصري” على قناة “العاصمة” المصرية، مساء الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إن الشيخ الشعراوي سجد لله شكراً على هزيمة مصر في حرب 67، مؤكدة أنه أكد ذلك بنفسه في فيديو نادر مسجل على لسانه، وهو ما يعني أنه يكره عبدالناصر، وكان سعيداً بهزيمته أيضاً.

وأضافت الشوباشي أنها تكره من قال إن الوطن ليس حفنة من التراب، أو من قال “طظ في مصر”، في إشارة إلى مرشد الإخوان المسلمين الراحل محمد مهدي عاكف.

وتابعت الشوباشي: “من ترتدي النقاب تمارس حقَّها في التخفِّي، فأين حقي أنا في معرفة من يسير بجواري، مثل التوك توك ليس له أرقام”.

والتوك توك عربة بـ3 عجلات، تتميز بسعرها المنخفض، وتنتشر بشكل كبير في البلدان ذات العدد السكاني الكبير، مثل مصر والهند.

وكان الشيخ الشعراوي قد قال في أحد اللقاءات إنه سجد شكراً لله بعد هزيمة 67، خشية أن يُفتن المصريون بـ”الشيوعية”، التي كانت تسيطر على مصر في ذلك التوقيت.

كما قال الشعراوي إنه سجد شكراً لله أيضاً بعد انتصار مصر في حرب 1973، بسبب شعار “الله أكبر”.

وقبل عدة أيام هاجمت الشوباشي الشعراوي أيضاً، في حوار لها مع صحيفة اليوم السابع، كما اعتبرت الكاتبة الناصرية أن حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ليس من الناصريين.

التعليقات