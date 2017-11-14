بالصور.. بطلة “ديسباسيتو” تزور مصر وترتدي “النقاب” on November 14, 2017

زارت قبل أيام زوليكا ريفيرا، بطلة الكليب الشهير “ديسباسيتو”، الذي حقق أكثر من 3 مليارات مشاهدة، عدداً من المناطق السياحية المصرية.

وتداول رواد الشبكات الاجتماعية صوراً لملكة الجمال البورتريكية، خلال جلسة تصوير في عدد من المناطق السياحية، منها معبد حتشبسوت بالدير البحري بمدينة الأقصر، ومعبد الكرنك، ومعبد الأقصر، ومعبد أبو سنبل، ومسجد محمد علي، وأهرامات الجيزة، كما ظهرت في إحدى الصور وهي ترتدي النقاب.

واعتبر العديد من النشطاء أن هذه الصور بمثابة ترويج مجاني للأماكن السياحية في مصر.

زوليكا ريفيرا بطلة كليب#Despacito

تروج للسياحة المصرية.. أمام الأهرامات وداخل مسجد محمد علي#مصر_جميلة #this_is_egypt pic.twitter.com/tqfdrh15zV

— هيباتيا السكندرية (@nagla_adel1011) November 12, 2017

نجمة اغنية ديسباسيتو زوليكا ريفيرا فى ام الدينا _ مصر pic.twitter.com/qaMnBzOWVg

— faikaomarattir (@faikaomarattir) November 12, 2017

وقال الخبير السياحي المصري، عصام علي لـ”العربية.نت” إن سبب زيارة زوليكا ريفيرا للقاهرة، يرجع لتراجع أعداد السياح في مصر، على خلفية حادث الطائرة الروسية، حيث سجلوا 5.3 مليون سائح في الموسم السياحي الماضي 2016، الأمر الذي دفع وزارة السياحة المصرية وهيئة تنشيط السياحة إلى تقديم عدد كبير من الدعوات للمشاهير لزيارة مصر خلال العالم الحالي.

وأضاف أنه من المتوقع أن يسجل عدد السياح الوافدين على مصر بنهاية العام الحالي 8.5 مليون سائح، وتحقيق إيرادات قدرها 8 مليارات دولار، كما من المتوقع بعد تلك الحملات الدعائية التي قام بها هؤلاء المشاهير أن يصل عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال الموسم السياحي القادم 2018 إلى 12 مليون سائح.

وشهد عام 2017 زيارة عدد كبير من المشاهير لمصر، مثل بابا الفاتيكان، ونجم الكرة ليونيل ميسي، وعائلة نجم الكرة رونالدو، والنجم العالمي ويل سميث، وعارضة الأزياء العالمية كورتني كارداشيان، ولويس فونسي مطرب أغنية ديسباسيتو، ولاعب الكرة رونالدينيو.

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