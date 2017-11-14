بالأصفر والأزرق.. عباءات نسائية في الطريق إلى منصات التشجيع في الملاعب السعودية on November 14, 2017

نشرت صحيفة عاجل الإلكترونية صوراً لعباءات نسائية تحمل ألوان أشهر الأندية السعودية معلقة على واجهات أحد المتاجر.

الصور أظهرت عباءات تحمل ألواناً كالأصفر والأزرق والأخضر ممثلةً ألوان أكثر الأندية شعبية في السعودية كالهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

وقالت الصحيفة إن الإقبال على العباءات مازال متوسطاً بينما يتوقع أن يزداد مع بداية العام الجديد، وهو الوقت الذي يرفع فيه الحظر عن دخول المرأة السعودية إلى الملاعب، وأن أسعار تلك العباءات لم تكن موحدة فقد تراوحت ما بين 250 إلى 400 ريال سعودي حسب جودة قماشها، ومع زيادة الطلب عليها قد ينخفض سعرها أقل من ذلك.

طرح عباءات التشجيع النسائي

وسط إقبال متوسط لاسيما في الرياض وجدة والدمام ويتوقع أن يزداد الإقبال على عباءات تشجيع الأندية الكبرى مع إقتراب موعد السماح للعوائل بالدخول إلى الملاعب وتراوحت أسعارها بين 250 و400 ريال في ظل توقعات بأن تنخفض الأسعار مستقبلًا مع تزايد الكميات المعروضة pic.twitter.com/walAw25G7U

— ماجد فتيني (@majed_waheep) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

عباءات نسائية بألوان الأندية تغزو الأسواق #السعودية مع قرب السماح لدخول العائلات للملاعب. pic.twitter.com/zQURvC92Qz

— هاشتاق العرب (@TheArabHash) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وفي سؤال وجهته الصحيفة للشيخ أحمد بن قاسم الغامدي الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن دخول المرأة الملاعب وارتدائها عباءات ملونة، أجاب لا حرج في ذلك من الناحية الشرعية.

وأضاف “ليس في الدين إلزام بلون بعينه ولذلك ليس من الحق إلزام الناس بشيء لم يلزمهم به الله”. مؤكداً على أن الغاية من العباءة ستر المحاسن وأن لونها غير مؤثر.

وقد تباينت ردود فعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي حول هذه العباءات وألوانها، حيث رأى بعضهم أنها بداية انحلال أخلاقي، بينما رأى آخرون أنها تجارة في ظل انخفاض الحضور الجماهيري، في الوقت الذي ذهب فيه آخرون لانتقاد الزخرفة بدلاً من الألوان.

لاتنسي حني الان في وضع انفتاح وكل شي راح ينزل السوق وهاذي تجاره عالميه اليوم عباءات نسائيه بألوان الانديه وغدا ملابس داخليه نسائيه بألوان الانديه

— عبدالله الحربي (@kaledalharebi) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

عباءات ضيقه ومبهرجه ومزخرفه والمفروض ان تكون ساده تماما بلون الانديه مع غطاء راس اما ابيض او اسود او أصفر او ازرق او اخضر

— راح زمني انا أخر حبه (@salahhaneef6) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

واسفاه على عقول وصلت الى عباءات نسائيه لون الانديه للتشجيع

— الايام الصعبه (@mansourr12) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وكانت السعودية قد سمحت للنساء بدخول الاستاد الوطني للمرة الأولى سبتمبر/ أيلول 2017، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 87 عاما على قيام الدولة السعودية، قبل أن تعلن هيئة الرياضة السماح لهن بالدخول لـ 3 استادات مجهزة في الرياض وجدة والدمام ابتداءً من العام القادم.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة تمنع الاختلاط بين الرجال والنساء الذين لا تربطهم صلة قرابة مما يعني أن تلك الضوابط سيتم مراعاتها في الاستادات الثلاثة.

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