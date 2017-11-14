الوجبة الأخيرة: آيس كريم وكيك.. وألغيت في بريطانيا بسبب حكم ظالم.. من حقائق عقوبة الإعدام on November 14, 2017

لا تزال عقوبة الإعدام تثير الكثير من الجدل بين إقرارها أو إلغائها، كما خُصص يومٌ عالمي لمناهضتها، لكن بعيداً عن النظرة القانونية والإنسانية لتلك العقوبة، هناك الكثير من المعلومات التي نجهلها عنها.

من نسبة من تكتشف براءتهم بعد إعدامهم، مروراً بالأسباب الغريبة التي قد يكون الإعدام عقوبة ارتكابها، وحتى طلبات الوجبات الأخيرة لمعظم الأشخاص قبل إعدامهم. جميعها نعرفها في هذا التقرير.

25 شخصاً ممن يعدمون في أميركا تُكتشف براءتهم لاحقاً

تحتل الولايات المتحدة الأميركية المركز الخامس فى قائمة أكثر الدول تنفيذاً لحكم الإعدام، بعد الصين وإيران والعراق والمملكة العربية السعودية وقبل اليمن والسودان.

ورغم ذلك، نشرت الأكاديمية الأميركية للعلوم دراسة عام 2014، تؤكد أن عدداً من الأبرياء بنسبة 4.1% يُحكم عليهم كل عام بالإعدام ثم تُثبت براءتهم لاحقاً.

ومنذ عام 1973 لم ينج من حكم الإعدام سوى 144 شخصاً أي ما نسبته 1.6%، وتقترح الدراسة أن تُستبدل عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة؛ حتى تكون هناك فرصة في حال إذا ما ظهرت أدلة جديدة تُثبت براءة المتهم.

عقوبة الإعدام ألغيت في بريطانيا بعد تنفيذها ظلماً على مواطن

أدين مواطن بريطاني يدعى تيموثي جون إيفانز ظلماً بقتل زوجته وابنته الرضيعة عام 1950، في مقر إقامتهم بلندن، ثم حكم عليه بالإعدام شنقاً.

وأثناء محاكمة إيفانز اتهم جاره بالطابق السفلي جون كريستي بارتكاب الجريمة، لكن ذلك لم يشفع له من تنفيذ الحكم، ثم بعد ثلاث سنوات من إعدامه قُبض على جاره السفاح الذي قتل 6 نساء أخريات بالبناية نفسها، بينهن زوجة إيفانز وطفلته الرضيعة.

وبعد القبض على كريستي اعترف بجرائمه، كما أكدت التحقيقات الرسمية الأمر ذاته، وقد أثارت القضية جدلاً كبيراً وكانت سبباً قوياً لإلغاء عقوبة الإعدام في بريطانيا عام 1965.

مشاهدة أفلام كوريا الجنوبية عقوبتها الإعدام في كوريا الشمالية

من ضمن القوانين الغريبة في كوريا الشمالية إعدام من يُضبط بحوزته كتاب الإنجيل، أو يشاهد فيلماً من إنتاج كوريا الجنوبية. وفي عام 2013 أُعدم 80 شخصاً لمشاهدتهم أفلاماً ومسلسلات من كوريا الجنوبية.

الوجبة الأخيرة قبل الإعدام: الآيس كريم ثم الكيك

وجدت دراسة نشرتها المجلة الدولية للسمنة أن الآيس كريم والكيك تصدرا قائمة طلبات الوجبات الأخيرة للأشخاص الذين يساقون للإعدام، وشملت القائمة أيضاً الشوكولاتة بطرق مختلفة، مثل: ممزوجة بالحليب أو مُحضرة كبودينغ.

ووفقاً لعلماء النفس فإن الأشخاص الذين يُحكم عليهم بالإعدام، يرغبون في تناول المزيد من الطعام قبل إعدامهم؛ فذلك يُعد إحدى طرق الإلهاء لمواجهة تهديد الموت عن طريق الإفراط في الأكل.

جملة شركة Nike الشهيرة Just do it نطق بها أحد السفاحين قبل إعدامه

يعد غاري مارك جيلمور واحداً من أشهر المجرمين الأميركيين، واكتسب شهرته من مطالبته بتنفيذ حكم الإعدام عليه؛ بعدما ارتكب جريمتي قتل في ولاية يوتا، ولاحقاً بعد أن وافقت المحكمة العليا الأميركية على قوانين عقوبة الإعدام عام 1976، كان هو أول شخص يُعدم في الولايات المتحدة، ونُفذ عليه الحكم باستخدام الرصاص عام 1977.

في يوم إعدامه وقف خمسة ضباط مسلحين من ضباط الشرطة المحلية وراء ستار له خمسة ثقوب صغيرة تظهر من خلالها بنادقهم، وعندما سُئل جيلمور عن الكلمة الأخيرة التي يود قولها أجاب ببساطة: “دعونا نفعل ذلك”.

اُستخدمت الجملة بعد ذلك عام 1988، لكن بغرض الدعاية لشركة Nike للملابس الرياضية، بعدما اُختصرت إلى “فقط افعلها- Just do it”. وقد رفض فيل نايت المؤسس المشارك لشركة “نايكي” تلك الفكرة، معتبراً أن ذلك لا يتجاوز كونه هراء.

شركة صينية تستخدم جلود المُعدمين في تطوير مستحضرات التجميل

أجرت صحيفة The Guardian البريطانية تحقيقاً صحفياً عام 2005، كشفت فيه عن وجود شركة بالصين تستخدم جلود الأشخاص المعدمين لتطوير منتجات تجميلية لها تُباع في أوروبا.

وقد أخبر وكلاء شركة التجميل الصينية العملاء المُحتملين لهم أن استخدام جلود المعدمين لعلاج الشفاه وتجاعيد الجلد، ليس بالشيء الجديد فى الصين ولا حاجة لإثارة الضجة حول ذلك.

وعندما فُتح التحقيق مع الصحيفة البريطانية نفى وكيل الشركة استخدامه لمثل تلك الطرق في تطوير منتجاتها، أما عندما ذهب إليه باحث متخف في هوية رجل أعمال من هونغ كونغ اعترف بالعكس، وأكد أنه لا تزال الكثير من التجارب تُجرى باستخدام جلد السجين المُعدم.

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