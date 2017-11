الوجبة الأخيرة: آيس كريم وكيك.. وألغيت في بريطانيا بسبب حكم ظالم.. من حقائق عقوبة الإعدام on November 14, 2017

اُستخدمت الجملة بعد ذلك عام 1988، لكن بغرض الدعاية لشركة Nike للملابس الرياضية، بعدما اُختصرت إلى “فقط افعلها- Just do it”. وقد رفض فيل نايت المؤسس المشارك لشركة “نايكي” تلك الفكرة، معتبراً أن ذلك لا يتجاوز كونه هراء.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.