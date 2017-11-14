المفاوضات تجمَّدت.. مصر تبحثُ مع السعودية أزمة “سد النهضة”! on November 14, 2017

بحثت مصر والسعودية، الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 المستجدات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في لبنان و”جمود المسار الفني” لسد النهضة الإثيوبي.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أجرى مباحثات منفصلة مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في الرياض.

ووفق البيان، نقل شكري إلى “محمد بن سلمان”، رسالة شفهية موجهة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تؤكد على عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية، ودعم مصر الكامل وتضامنها مع المملكة في مواجهة التحديات.

وأوضح البيان أن “محادثات شكري مع ولي العهد السعودي تناولت الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في لبنان وسوريا واليمن والعراق وليبيا، وجهود مكافحة الإرهاب”.

وأكد شكري “حرص مصر على تجنيب المنطقة أية توترات تزيد من حالة عدم الاستقرار والاستقطاب التي تشهدها حالياً”.

ومؤخراً، تشهد الساحة العربية توتراً في عدة دول أبرزها لبنان عقب استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في خطاب متلفز من السعودية، بالإضافة إلى استهداف صاروخي للعاصمة السعودية الرياض من جانب الحوثيين في اليمن يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وشدد وزير الخارجية المصري على “إدانة مصر البالغة للاعتداء الذي تعرضت له المملكة مؤخراً من قبل ميليشيات الحوثي بمحاولة استهداف العاصمة الرياض بصاروخ بالستي”.

كما تناولت المحادثات “السياسات الإيرانية في المنطقة، حيث أكد شكري على رفض مصر الكامل للتدخلات الإقليمية من خارج النطاق العربي لزعزعة استقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية”.

وتتهم السعودية ودول خليجية وعربية أخرى إيران بزعزعة استقرار دول عربية، بينها لبنان والعراق واليمن وسوريا، عبر أذرع موالية لها في تلك الدول، وهو ما تنفي طهران صحته، مؤكدة التزامها بعلاقات حسن الجوار.

والأحد الماضي، طالبت السعودية بعقد اجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية العرب، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، الأحد المقبل، لبحث “تدخلات” إيران بالمنطقة.

وأعقب اللقاء جلسة مباحثات موسعة بين شكري ونظيره السعودي عادل الجبير تناولت تطورات أزمة قطر، والأوضاع في لبنان.

كما ناقش الوزيران “موضوع سد النهضة والجمود الذي يعتري المسار الفني، حيث أكد الجبير على أهمية الاحترام الكامل للاتفاق الإطاري (الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس/آذار 2015) حول سد النهضة، خاصة في ضوء المرونة التي أبدتها مصر طوال عملية التفاوض على المسار الفني”.

وأشار الجبير إلى “تفهم المملكة للشواغل المصرية الخاصة بأمنها المائي، وأهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي الحاكمة في هذا الشأن”.

وكشفت القاهرة، أمس الإثنين، عن أن “المباحثات الفنية لسد النهضة مجمدة”، وأن ملف السد تم رفعه إلى حكومات مصر وإثيوبيا والسودان من أجل اتخاذ قرار.

وكانت السعودية قد شنت حملة اعتقالات طالت 200 من الأمراء والوزاء ورجال الأعمال كان ضمنهم رجل الأعمال السعودي المقيم في إثيوبيا محمد العمودي، أكبر المستثمرين والمساهم الرئيسي في سد النهضة.

وتُعد السعودية سادس وآخر محطات جولة عربية لوزير الخارجية المصري، بدأت يوم الأحد الماضي، وتستمر 3 أيام، وشملت الأردن والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان، وفق بيان سابق للخارجية المصرية.

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