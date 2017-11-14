السعودية توجه الدعوة لمنتخبي تونس والمغرب لأداء مناسك العمرة on November 14, 2017

وجَّهت الهيئة العامة للرياضة بالسعودية الدعوة لمنتخبي تونس والمغرب لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة.

وقال تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، على حسابه الخاص بـ”تويتر”، مساء الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017: “يسرُّني توجيه الدعوة للمنتخبين التونسي والمغربي لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة بمناسبة التأهل لكأس العالم”.

يسرني توجيه الدعوة للمنتخبين التونسي والمغربي لزيارة المملكة وأداء العمرة، بمناسبة التأهل لكأس العالم 2018م.

— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧

ولأول مرة بالتاريخ، نجحت 4 منتخبات عربية في الوجود ببطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك عبر التأهل لفعاليات النسخة المقبلة التي ستقام في روسيا 2018.

وتمكنت منتخبات السعودية ومصر وتونس والمغرب من التأهل للمونديال الروسي، بعد حصول الأخيرتين السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني، على بطاقتي مجموعتيها في التصفيات الإفريقية.

ووصلت صباح الإثنين، بعثة المنتخب الوطني المصري إلى المملكة العربية السعودية؛ لأداء مناسك العمرة.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد تلقت الدعوة من هيئة الرياضة السعودية، للحضور للمملكة وأداء مناسك العمرة.

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