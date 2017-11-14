الدولة الأكثر هبوطاً في العالم.. المصريون يخسرون 50% من ثرواتهم في عام واحد بسبب إجراء نفذته الحكومة

كشف تقرير لبنك “كريدي سويس” السويسري لعام 2017، والصادر اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عن أن الأسر المصرية فقدت 172 مليار دولار من ثرواتها بسبب قرار الحكومة تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وهو القرار الذي تبعه تهاوي قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وتآكل المدخرات المحلية، وحدوث قفزة في معدل التضخم فاقت 34% وهو ما تسبب في تكبد المودعين جزءاً من مدخراتهم بالقطاع المصرفي.
وحسب “كريدي سويس” فقد هبطت ثروات المصريين بنحو 49% في الـ12 شهراً الماضية، لتصبح الدولة الأكثر هبوطاً في العالم، بفعل هبوط قيمة العملة المحلية.
وكان البنك المركزي المصري قد حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين 2016 استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، لتهبط قيمة العملة المحلية أمام الدولار من 8.88 جنيه إلى أكثر من 17.60 جنيه حالياً.
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