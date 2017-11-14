البيت الأبيض يدرس ترشيح مصري لمنصب رفيع بالبنك المركزي الأميركي on November 14, 2017

ذكرت محطة تلفزيون (سي إن بي سي) اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 نقلاً عن تقرير في نشرة داو جونز المتخصصة في الأخبار المالية إن البيت الأبيض يدرس قائمة مرشحين محتملين، من بينهم محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة التأمين الألمانية أليانز، لتولي منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وأضافت المحطة التلفزيونية أنه وفقاً للتقرير فإن مجموعة واسعة من المرشحين قيد الدراسة. وامتنع متحدث باسم البيت الأبيض عن التعقيب عندما سألته رويترز عن التقرير.

والعريان خبير اقتصادي عالمي من يحمل الجنسيتين المصرية والأميركية وكان من بين الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة في مصر في عهد الرئيس السابق محمد مرسي وفي عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

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