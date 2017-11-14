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إخوة سعوديون يحتفلون بخروج والدهم من المستشفى على طريقتهم الخاصة.. ماذا فعلوا؟

on November 14, 2017 0 Comment

نشرت صحيفة “عاجل” السعودية، مقطعَ فيديو لمجموعة من الأبناء وهم يحتفلون بعودة والدهم إلى المنزل عقب خروجه من المستشفى.

الأبناء والأحفاد الصغار استقبلوا الجد بالأغاني والزغاريد، على باب منزله، فرحاً بتمام شفائه.

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