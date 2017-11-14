إخوة سعوديون يحتفلون بخروج والدهم من المستشفى على طريقتهم الخاصة.. ماذا فعلوا؟

نشرت صحيفة “عاجل” السعودية، مقطعَ فيديو لمجموعة من الأبناء وهم يحتفلون بعودة والدهم إلى المنزل عقب خروجه من المستشفى.
الأبناء والأحفاد الصغار استقبلوا الجد بالأغاني والزغاريد، على باب منزله، فرحاً بتمام شفائه.
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نشرت صحيفة “عاجل” السعودية، مقطعَ فيديو لمجموعة من الأبناء وهم يحتفلون بعودة والدهم إلى المنزل عقب خروجه من المستشفى.
الأبناء والأحفاد الصغار استقبلوا الجد بالأغاني والزغاريد، على باب منزله، فرحاً بتمام شفائه.
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