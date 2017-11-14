أحدث تسريبات أجهزة آبل الذكية: مكبر الصوت HomePod القادم بميزة التعرف على الوجه on November 14, 2017

بدأت تسريبات جديدة تتعلق بالجيل القادم من مكبر الصوت الذكي من شركة آبل، HomePod، مع أن الجيل الأول لم يُطرح في السوق بعد، والتي كشفت أنه سوف يأتي مع ميزة التعرف على الوجه Face ID.

إذ أورد موقع Apple Insider، المعني بأخبار آبل، تعليقات رئيس شركة التوريد Inventec، ديفيد هو، الذي قال إن مكبرات الصوت الذكية سوف تأتي مع القدرة على التعرف على الوجه.

وقال هو: “نحن نرى الاتجاهات التي يقوم فيها المهندسون بتصميم مكبرات صوت ذكية، لن تأتي فقط مع القدرة على التعرف على الصوت، ولكن أيضاً مع دمج ميزات مثل التعرف على الوجه والصورة”.

وأضاف: “هذه المزايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وُضعت لجعل حياة الناس أكثر ملاءمة، وجعل المنتج أسهل للاستخدام”.

ومع أن تعليقات رئيس Inventec لم تتحدث صراحة عن شركة آبل، إلا أنها، وفقًا لموقع Apple Insider، أثارت تكهنات بأن تعليقاته كانت تدور عن عملاقة التقنية الأميركية مع جهاز HomePod، وهي التكنهات التي أبرزتها صحيفة Nikkei الكورية الجنوبية.

يُشار إلى أن شركة آبل لم تطرح الجيل الأول من مكبر الصوت المنزلي الذكي HomePod، الذي أعلنت عنه في وقت سابق من العام الحالي، في السوق بعد، إذ من المقرر أن يُطرح خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، بسعر 349 دولاراً أميركياً.

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