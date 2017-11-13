4 دقائق والأرض تهتزُّ تحت أقدامهم.. صورٌ لما أحدثه الزلزال العنيف الذي ضرب العراق وإيران on November 13, 2017

لك أن تتخيل أن يصيب منطقة ما هزة أرضية، لكن الأمر غير المستوعب هو أن يستمر هذا الزلزال لمدة 4 دقائق، ويكون بقوة 7.3 درجات، كما حدث أمس الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على الحدود بين إيران والعراق، وفقاً لمراكز المسح الجيولوجي.

قوة الزلزال قد تعكس حجم الخسائر التي خلفها، سواء من ضحايا بشرية أو مادية، فوفقاً لآخر الإحصاءات فقد قتل 328 شخصاً وأصيب الآلاف، إضافة لتدمير الكثير من المباني.

الصور التي نشرتها وسائل الإعلام تشير لحجم الدمار، فكثير من المباني سويت بالأرض، وفقد الكثير من ساكنيها تحتها، وما زال مصير العديد منهم مفقوداً، ما دفع السلطات الإيرانية للقول إن عدد الضحايا سيرتفع.

ولا يزال حجم الأضرار يتكشف شيئاً فشيئاً، وذلك في الوقت الذي تواصلت فيه جهود الإنقاذ للبحث عن عشرات محاصرين تحت الأنقاض في المنطقة الجبلية.

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