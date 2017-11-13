هلع في الكويت من الزلزال الذي استمرّ 4 دقائق… فيديو لمصري يهرب ويترك زوجته! on November 13, 2017

بينما كان سكان الكويت من المواطنين والوافدين يضعون أيديهم على قلوبهم إثر شعورهم بالهزة الأرضية التي ضربت شمال العراق والتي بلغت قوتها 7.2 على مقياس ريختر، كان هناك آخرون يمسكون بهواتفهم المحمولة لتسجيل لقطات غير اعتيادية وقعت بشكل عفوي جراء هذا الحادث غير الاعتيادي.

أكثر هذه اللقطات والمقاطع انتشاراً كانت لرب الأسرة المصري الذي ترك أسرته لينجو بنفسه دون أن يحاول إنقاذ أحد منهم أو الاطمئنان على أحوالهم، ليعود بعد أن هدأت الأمور لكنه وجد زلزالاً من نوع آخر عبارة عن وصلة انتقادات حادة من زوجته جراء الفعلة التي اقترفها بالإضافة إلى اتهامات من ابنه بأنه تخلى عنهم وخاف ونجا بنفسه دون التفكير فيهم.

المطرب الإماراتي حسين الجسمي كان حاضراً بقوة أيضاً في كواليس الهزة الأرضية التي شعر بها سكان الكويت.

حيث زعم مغردون كويتيون أنه هذه الهزة جاءت في أعقاب إعلانه عن أغنية تحمل اسم من المحيط للخليج.

فقد خاطبه المغرد الكويتي فهد السرحان قائلاً: ⁩

‏الفنان حسين الجسمي تكفى مو ناقصين شي عن الخليج لأن أي هزة نغرق أو أي كارثة حرب ومجاعة.

#هزه_ارضيه_بالكويت

الفنان حسين الجسمي تكفى مو ناقصين شي عن الخليج لأن أي هزة نغرق أو أي كارثة حرب ومجاعة

ترى اتكلم جد مو مغشمرة هالانسان وحده بوحده ✋

— فهد السرحان (@Fahd_AlSarhan) November 13, 2017

أما المغرد ماجد بن صنت فقد ناشد الجسمي ألا يقوم بتصوير هذه الأغنية في تركيا حتى يتمكن الصنت من مغادرتها

يقولون حسين الجسمي راح يصور فيديو كليب من المحيط للخليج بـ #تركيا تكفى لا تصور أنطر لين ارد #الكويت وصور براحتك .#الهزه_الارضية_بالكويت

— ماجد بن صنت (@iv__kw) November 13, 2017

النائبة الوحيدة في البرلمان الكويتي صفاء الهاشم كان لها حضور من نوع مختلف، فقد استصرحها الوافدون بتصريح لم يصدر عنها وتداولوه من باب السخرية حيث نسبوا لها القول بأن الوافدين في الكويت هم سبب الزلزال في الكويت.

واحد قالي من الوافدين ان صفاء الهاشم تقول ان الهزة الارضية سببها الوافدين pic.twitter.com/zcvZ6o2slI

— Abdullah Dosarie (@qadsawysaab) November 12, 2017

لكن الرد من الوافدين كان لا يقل سخرية عن هذا الاتهام إذ تداولوا فيما بينهم رسالة مفادها أنه مهما تم فعله من زيادة الرسوم عليهم أو رفع لأسعار البنزين أو عمل زلزال فإنهم لن يتركوا الكويت.

مهندس مصري “يمازح» صديقه المواطن بعد الهزة الأرضية التي حدثت في عدد من مناطق البلاد. pic.twitter.com/r4whzCzTxg

— المجلس (@Almajlliss) November 12, 2017

وعلى صعيد مختلف سجل مواطن كويتي ما قال أنه تنبؤ الحيوانات على اختلاف أنواعها بالزلزال قبل دقائق من حدوثه حيث أقسم على أنه سمع صياحها قبل خمس دقائق من وقوع الزلزال.

كويتي يقسم أنه سمع صياح الحيوانات في مزرعته قبل وقوع الزلزال بخمس دقايق pic.twitter.com/lQiEptzF3T

— محمد السهلي -صحفي (@aaa21611) November 13, 2017

وسجل آخرون شعور الداعية الكويتي السلفي سالم الطويل بهذه الهزة الأرضية أثناء إلقائه أحد الدروس الدينية

ليلة امس في الكويت جاتهم الهزة وهم في الدرس العلمي والشيخ يقول للطالب اكمل ، في نفس الوقت في ناس كانوا غارقين في ملذاتهم وغفلتهم فأنظر كيف حال هؤلا وحال هؤلاء …

#زلزال_ايران pic.twitter.com/VnqDFEYRch

— خالد .. (@oioai20) November 13, 2017

أما رسمياً فقد أكدت وزارات التربية والأشغال والكهرباء بأن الهزة الأرضية لم تخلف أي أضرار مادية في المشاريع والمباني التابعة لهذه الوزارات، فيما أعلنت الإدارة العامة للإطفاء إخلاء عمارة من سكانها بسبب وجود شرخ من المحتمل أن يكون قد نجم عن الزلزال.

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