مصرية تلوم زوجها الذي تركها وفرَّ لحظة حدوث الزلزال بالكويت.. ونجلهما يصور جدالهما on November 13, 2017

انتشر على الشبكات الاجتماعية فيديو لمصرية وهي تلوم زوجها الذي ترك سكنهم وفرَّ إلى الخارج لحظة وقوع الزلزال في الكويت.

وقالت وسائل إعلام رسمية الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن أكثر من 400 شخص لقوا حتفهم في إيران الأحد؛ جراء زلزال قوته 7.3 درجة ضرب المنطقة، في الوقت الذي تواصلت فيه جهود الإنقاذ للبحث عن عشرات محاصرين تحت الأنقاض في المنطقة الجبلية.

كما تسبب الزلزال في مقتل 6 أشخاص على الأقل بالعراق. وشعر سكان في دول خليجية، بينها الكويت، بالزلزال واضطر عدد منهم إلى مغادرة المنازل.

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