فوربس تعلن قائمة أفضل وأسوأ الأماكن للاستثمار في الشرق الأوسط on November 13, 2017

وحسب تقرير لصحيفة The Financial Times البريطانية، موجَّه لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمستثمرين، فإن الإمارات العربية المتحدة تقود الشرق الأوسط في مجال إطلاق الشركات والمشاريع، فهي مهد 42% من شركاته الناشئة حديثة الانطلاق، تليها مصر بنسبة 12% ثم لبنان 9% والأردن 8%، فيما استُثنيت إسرائيل من الإحصاءات.

