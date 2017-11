رحلة علاج شاه إيران الطويلة التي انتهت بموته في مصر.. جريمة طبية غامضة تحولت إلى مأساة مروِّعة

رحلة علاج شاه إيران الطويلة التي انتهت بموته في مصر.. جريمة طبية غامضة تحولت إلى مأساة مروِّعة on November 13, 2017

يأتي الفيلم الوثائقي الجديد “A Dying King: The Shah of Iran” كقصةٍ عن جريمةٍ طبية غامضة، ويتحدث عن طاقمٍ من الأطباء الدوليين، والغرور والأخطاء التي نسجت النهاية الغامضة ضمن القصة السياسية الأكبر، حسب تقرير لصحيفة لوس أنغلوس تايمز الأميركية.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.