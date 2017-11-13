حصان طروادة الشهير يتسبب في فقدان مواطن تركي حياته.. لم تكن المرة الأولى لكنها الأخيرة on November 13, 2017

ميستان غوني، البالغ من العمر55 عاماً، فقد حياته بعد تسلّقه حصان طروادة بارتفاع 12.6 متر المعروض في ولاية تشاناكالي التركية. وقد أُحضر هيكل الحصان، المستخدم في فيلم “Troy” الشهير، بعد الانتهاء من تصوير الفيلم، إلى ساحة المدينة للزائرين.

“التالتة تابتة..”



وحسب صحيفة “حرييت” التركية، فإنه رغم تحذيرات الموجودين من خطر تسلقه الحصان، لكن غوني أصر على الصعود وهو يصرخ بأنه لن يحصل له شيء.

عند وصوله إلى ظهر الحصان، بدأ بالتحدث بصوت عالٍ والناس ترد عليه بأنهم اتصلوا بالشرطة والإطفائيين وهم في طريقهم إلى مكان الحادث. عند سماع غوني ذلك، صرخ مرة أخرى بأنه لن يحدث له شيء، وهو يحاول النزول انقطع الحبل المتمسك به؛ مما أدى إلى فقدان توازنه ووقوعه على الأرض وأصيب بجروح بالغة، نقل على أثرها إلى المشفى، ليفقد حياته.

وأوضحت الصحيفة أنها ليست المرة الأولى التي يتسلق فيها غوني حصان طروادة، كانت المرة الأولى في عام 2012، عندما لم يحصل غوني على المال الذي طلبه من رئيس البلدية، ولأنه لم يكن يملك مالاً للعودة إلى قريته صعد على الحصان من أجل المتعة والحصول على المال.

المرة الثانية كانت في عام 2015، صعد غوني أيضاً على الحصان؛ من أجل إمتاع المتفرجين، لتكون المرة الثالثة هي الأخيرة.

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