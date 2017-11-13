ترامب يكسر الأعراف السياسية مرة أخرى.. فيديو جديد للرئيس الأميركي خلال صورة تذكارية يثير جدلاً لتصرفه on November 13, 2017

كسر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، سلسلة المصافحة خلال التقاط الصورة التذكارية للقادة المشاركين في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، عندما فشل في الإمساك بأيدي الزعيمين الواقفين على جانبيه بالشكل الصحيح.

وكان من المفترض بترامب الذي بنى انتصاره الانتخابي على إرادته كسر الأعراف السياسية، أن يشبك ذراعيه والإمساك بأيدي الرجلين الواقفين إلى جانبيه.

وفيما نجح الآخرون في الإمساك بأيدي مجاوريهم بالطريقة الصحيحة استخدم ترامب قبضتيه للإمساك بيد رئيس وزراء فيتنام نغوين نغوين تشوان فوك، ما قطع سلسلة المصافحة من جانب رودريغو دوتيرتي رئيس الفيليبين التي تستضيف القمة.

وجمعت المصافحة على شكل سلسلة زعماء الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا المشاركين في قمة تجمعهم مع قادة الصين، والولايات المتحدة وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا والهند وكندا واليابان وكوريا الجنوبية.

وبعد لحظات من الحرج بدا أن ترامب استدرك خطأه ونجح في أن يشكل صلة الوصل بين نغوين تشوان فوك ودوتيرتي.

كذلك بدا أن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف لم يحذو حذو باقي الزعماء واكتفى بالإمساك بأيدي مجاوريه دون أن يشبك ذراعيه.

والفيليبين آخر محطة في جولة ترامب الآسيوية التي قادته إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام.

وكان قطب الأعمال الأميركي السابق نجح إلى حد بعيد في تفادي خرق البروتوكول الذي يمكن أن يواجه حتى أكثر الأشخاص حرصاً لدى زيارتهم هذه المنطقة من العالم التي غالباً ما تفرض سلوكاً مقيداً بقواعد بروتوكولية صارمة.

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