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بلطجية يعتدون على صيدلي مصري داخل صيدليته بالسيوف.. شاهد كيف واجههم بمقعد بلاستيكي

on November 13, 2017 0 Comment

انتشر عبر الشبكات الاجتماعية فيديو يرصد تعرض أحد الصيادلة لاعتداء وحشي من قبل مجموعة من البلطجية المسلحين بالسيوف، الصيدلي الذي يبدو أنه كان وحيداً، بحسب مقطع الفيديو، استطاع مواجهة المجموعة المسلحة بكرسي بلاستيكي لحماية نفسه من الخطر، بحسب العربية. نت.

ورغم تعرض الصيدلي لجروح خطيرة إلا أنه استطاع مقاومة المعتدين.

ويطالب قطاع كبير من الصيادلة بتعيين حراسة ليلية على الصيدليات لحماية العاملين بها من السارقين والبلطجية.

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