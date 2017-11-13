بعد أنباء عن قطع بث حوار الحريري.. السبهان يهاجم حزب الله ومغرّدون يردّون بهذه الصور من الضاحية الجنوبية on November 13, 2017

أثارت من جديد تغريدة لوزير الدولة السعودي ثامر السبهان سخط الكثير من اللبنانيين على الشبكات الاجتماعية، بعدما هاجم الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حزب الله ومن يؤيده خلال بثّ مقابلة لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري من الرياض.

المقابلة التي أجرتها الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان مع الحريري، بثّها تلفزيون المستقبل ونقلتها عنه فقط قناة mtv اللبنانية، فيما امتنعت باقي القنوات المحلية عن عرضها استجابة لطلب الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي اعتبر أن إجراء المقابلة من الرياض يعني أن الحريري غير حرّ في الكلام.

وتوالت أنباء غير مؤكدة ذكرتها يعقوبيان خلال المقابلة عن أنه تم قطع بث اللقاء في مناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وهي معقل حزب الله.

وسارع السبهان إلى التغريد على تويتر حول هذا الموضوع مهاجماً: “أثبتوا كذبهم وضعف حججهم الواهية، وقطعوا الإرسال حتى لا ينكشف ضلالهم أمام العالم واللبنانيين”.

وتابع: “الحريري يتحدث وهم يلطمون كعادتهم”.

اثبتوا كذبهم وضعف حججهم الواهيه وقطعوا الارسال حتى لا ينكشف ضلالهم امام العالم و اللبنانيين ، الحريري يتحدث وهم يلطمون كعادتهم

— ثامر السبهان (@thamersas) November 12, 2017

في المقابل، ردّ مغرّدون على تويتر وفيسبوك بنفي أنباء قطع حزب الله مقابلة الحريري، مهاجمين السبهان بصور وعبارات تؤكد متابعتهم اللقاء من شاشات التلفزة بالضاحية الجنوبية.

مباشر من الضاحية يا زعطوط pic.twitter.com/6U7z9SRU8X

— محمود رطيل (@MahmoudRtail) November 12, 2017

انا الضاحية pic.twitter.com/BBf3ow4rHP

— fatima alhajj (@fatihajj) November 12, 2017

هذه الصورة من حي السلم في الضاحية الجنوبية أثناء مشاهدة المقابلة على تلفزيون المستقبل……يا زعطوط بلا كذب ونفاق pic.twitter.com/xDEtkx4m2k

— abdallah jaber (@na7es78) November 12, 2017

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