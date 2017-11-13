المذيعون والضيوف اهتزوا على الهواء مباشرة.. شاهد ما حصل ببرامج تلفزيونية لحظة وقوع زلزال إيران on November 13, 2017

انتشر على مواقع الإنترنت فيديو يظهر تأثر ضيف كان على الهواء مباشرة في برنامج يبث من إقليم كردستان، لحظة وقوع الزلزال الذي

ضرب المنطقة الحدودية بين العراق وإيران مساء الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ويظهر في الفيديو الضيف وهو يهتز على شاشة الكاميرا، قبل أن ينقطع الاتصال معه.

وتجاوزت حصيلة الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7.3 الـ300 قتيل في إيران وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية.

كما تداول مغرّدون على الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو آخر، لأحد البرامج المباشرة على قناة “دجلة” العراقية، حيث ظهر المذيع والضيف وهما يتحدثان خلال البرنامج قبل أن يهتز بهما الاستوديو ويدركا أن زلزالاً يضرب المنطقة.

وعلى الجانب العراقي وقعت أشد الأضرار في بلدة دربندخان التي تقع على بعد 75 كيلومتراً شرقي مدينة السليمانية في منطقة كردستان شبه المستقلة.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلزال وقع الساعة 18.18 بتوقيت غرينتش، وأن مركزه سُجل على بعد 32 كيلومتراً جنوب غرب مدينة حلبجة بعمق 33.9 كيلومتر في منطقة جبلية محاذية لإيران، ولم تتحدث الهيئة عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وشعر الناس بالزلزال في عدة أقاليم في إيران ولكن أكثر الأقاليم تضرراً كان إقليم كرمانشاه الذي أعلن الحداد لمدة 3 أيام، كما شعر سكان الكويت وجنوب شرق تركيا بالزلزال.

وسقط أكثر من 97 من الضحايا في بلدة سرب الذهب في كرمانشاه على بعد نحو 15 كيلومتراً من الحدود العراقية. وقال التلفزيون الرسمي إن المستشفى الرئيسي في البلدة تعرض لأضرار جسيمة ويواجه صعوبة في علاج الجرحى.

التعليقات