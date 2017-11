“السلطان سليمان” بطلُه.. تعرَّف على مشهدٍ مدته دقيقة ونصف لكنه استغرق شهراً متواصلاً من العمل

“السلطان سليمان” بطلُه.. تعرَّف على مشهدٍ مدته دقيقة ونصف لكنه استغرق شهراً متواصلاً من العمل on November 13, 2017

A post shared by انت وطني || Vatanım Sensin (@vatanimsensin.3rab) on Nov 11, 2017 at 3:57am PST

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.