“السلطان سليمان” بطلُه.. تعرَّف على مشهدٍ مدته دقيقة ونصف لكنه استغرق شهراً متواصلاً من العمل

"السلطان سليمان" بطلُه.. تعرَّف على مشهدٍ مدته دقيقة ونصف لكنه استغرق شهراً متواصلاً من العمل

"السلطان سليمان" بطلُه.. تعرَّف على مشهدٍ مدته دقيقة ونصف لكنه استغرق شهراً متواصلاً من العمل on November 13, 2017

بدأ مسلسل “أنت وطني” موسمه الثاني الأسبوع الماضي 9 نوفمبر 2017 بعد أن لقي نجاحاً كبيراً في الموسم الأول الذي عُرضت منه 30 حلقة. في الحلقة الأولى من الموسم الثاني ظهر العقيد جودت وهو يصحو من غيبوبته الطويلة -بسبب إصابته في انفجار في مشهد انتهى به الموسم الأول بدا للمشاهد كما لو أنه قتل فيه- ولكنه صحا من الغيبوبة غير قادر على الحركة. وفي أحد المشاهد ظهر العقيد جودت وهو يخضع للعلاج الفيزيائي الذي يساعده على الحركة أتقن الدور باحترافية كما لو أنه يعاني من عدم القدرة على الحركة ووفقاً لموقع Gecce فإن هذا المشهد الذي لم يستمر سوى دقيقة ونصف أخذ شهراً متواصلاً من العمل حيث تدرب عليه إرغنش في أحد مراكز العلاج الفيزيائي. . . ما اتحملت اشوف تعبت اقول مبدع يا ناس وين الاوسكار عنه بس . . . #vatanimsensinarab32 . #AzCev #BergüzarKorel #BerguzarKorel #HalitErgenç #HalitErgenc #vatanımsensin #vatanimsensin #halitergenç #انت_وطني #انت_موطني #woundedlove #kanald #mbc #mbcdrama #mbc1 A post shared by انت وطني || Vatanım Sensin (@vatanimsensin.3rab) on Nov 11, 2017 at 3:57am PST وكان خالد إرغنش في الموسم السابق هو صاحب أعلى أجر بين الممثلين في تركيا حيث كان يتقاضى مقابل الحلقة الواحدة من مسلسل “أنت وطني” 40 ألف دولار، أي 160 ألف دولار شهرياً. وتشارك بيرغوزار كوريل الشهيرة “بشهرزاد” زوجها إرغنش البطولة في مسلسل “أنت وطني” الذي يحكي أحداث الحرب قديما بين الأتراك واليونانيين في مدينة ازمير. وكان مسلسل أنت وطني من أنجح المسلسلات التي بثت على الشاشات التركية للموسم الماضي حيث ظل محافظاً على أعلى نسبة مشاهدة طيلة فترة عرضه. التعليقات Share this on WhatsApp

