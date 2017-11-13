الخطوط الجوية التركية تنقل 57 مليون مسافر خلال 10 أشهر on November 13, 2017

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن عدد المسافرين على متن رحلاتها بلغ 57.8 مليوناً، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت “الخطوط التركية”، في بيان لها، أن عدد مسافريها ارتفع بنسبة 7.5 في المائة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين الأول 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى أن نسبة الارتفاع في الرحلات الداخلية بلغت 8.3 في المائة، و6.9 في المائة بالخطوط الدولية.

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